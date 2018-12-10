Прозванный «приманкой для акулы» серфер стал ее добычей

В Австралии акула покусала серфера, который тренировался в одиночестве рано утром. Об этом сообщает издание The Sydney Morning Herald.

Инцидент произошел в городке Намбука Хэдс, штат Новый Южный Уэльс, в воскресенье, 9 декабря. 36-летний Джоэль Мейсон (Joel Mason) около семи утра по местному времени отправился на пляж, чтобы позаниматься серфингом. На него напала акула и покусала его за ногу, однако мужчине удалось доплыть до ближайшего волнореза и выбраться из воды. Там его заметил случайный прохожий и вызвал скорую помощь.

Врачи оказали серферу помощь на месте, а затем вертолетом доставили в ближайшую больницу. По словам медиков, на голени мужчины остались пять рваных ран от зубов акулы. Серфер терпеливо и спокойно перенес лечение, его состояние стабильно.

Отец Джоэля Роб заявил, что его сын увлекался серфингом с детства и уже в пять-шесть лет уверенно стоял на доске. «Он любил кататься по волнам рано утром в одиночестве, хоть это и опасно. Он называл себя "приманкой для акул" и был готов принять все риски», — отметил австралиец.

Акулы чаще нападают на людей в сумерках и рано утром. Хищные рыбы нередко принимают силуэт серфера за очертания морского животного.

В ноябре сообщалось о серфере, который также встретился с акулой, но сумел постоять за себя. Он ударил хищную рыбу доской, доплыл до берега и самостоятельно добрался до больницы.

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