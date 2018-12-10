США уличили в желании «свергнуть свободный режим»

США готовят государственный переворот в Венесуэле. Об этом заявил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро, передает портал Primicia со ссылкой на агентство AVN.

«Сейчас предпринимается координируемая Белым домом попытка подорвать демократическую жизнь Венесуэлы и совершить государственный переворот против конституционного, демократического и свободного режима, который существует в нашей стране», — сообщил глава государства.

Мадуро пообещал в ближайшие дни созвать пресс-конференцию, на которой расскажет больше деталей о планах США.

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В конце сентября президент США Дональд Трамп заявлял, что Венесуэла — это беспорядок, в котором необходимо прибраться. В том же месяце газета The New York Times сообщила, что сотрудники американской администрации контактировали с военнослужащими из Венесуэлы, которые планировали свергнуть правительство.

В Венесуэле недовольство властью Мадуро растет по мере того, как усугубляется экономический кризис: в июле Международный валютный фонд прогнозировал инфляцию до миллиона процентов до конца года. В стране наблюдается дефицит товаров, регулярно происходят массовые беспорядки.

4 августа во время публичного выступления Мадуро в Каракасе была предпринята попытка убить его с помощью начиненных взрывчаткой беспилотников. Президент обвинил в подготовке покушения бывшего президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса, получившего Нобелевскую премию мира. Сообщалось, что в связи с произошедшим арестованы в том числе два высокопоставленных военнослужащих — полковник и генерал.

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