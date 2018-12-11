Евреи испугались роста антисемитизма в Европе

Более 90 процентов евреев, живущих в Европе, сообщили о росте антисемитских настроений за последние пять лет. Об этом говорится в докладе Агентства Европейского Союза по основным правам.

Опрос, по результатам которого был подготовлен доклад, проводился в 12 странах, где проживают 96 процентов еврейского населения ЕС. В нем участвовало более 16 тысяч евреев. «Спустя десятилетия после холокоста, шокирующий, растущий уровень антисемитизма продолжает преследовать Европу, — заявил директор агентства, опубликовавшего доклад. — Во многих аспектах антисемитизм стал пугающе нормальным».

28 из 100 опрошенных сообщили, что подвергались антисемитским оскорблениям по крайней мере один раз за последний год. 30 процентов из них подверглись нападкам со стороны мусульман, 21 процент — со стороны приверженцев левых взглядов, и примерно 13 процентов пострадали из-за правых.

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Каждый третий европейский еврей рассказал, что избегал посещения еврейских учреждений и мероприятий, потому что переживал за свою безопасность. 40 процентов опрошенных сказали, что боятся стать жертвами физического насилия в течение ближайшего года, а три процента рассказали, что подвергались ему как минимум однажды за последние пять лет. 38 процентов думали о том, чтобы эмигрировать из-за того, что не чувствуют себя в безопасности.

По мнению участников опроса, действия государств, направленные на борьбу с антисемитизмом, неэффективны — об этом заявили около 70 процентов. Девять из десяти посчитали, что хуже всего дела обстоят в социальных сетях и в интернете в целом.

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По данным опроса, к самым популярным антисемитским высказываниям относятся сравнения нацистской расовой политики и политики Израиля в отношении палестинцев, а также обвинения в том, что евреи «имеют слишком большое влияние» и «используют статус жертв холокоста в своих интересах».

Большинство евреев также заявило, что на них слишком часто возлагают личную ответственность за действия израильского правительства.

Авторы доклада отмечают, что в то же время евреи достаточно редко сталкиваются с дискриминацией на работе, учебе, при получении медицинской помощи или аренде жилья. О таких случаях рассказали всего 11 процентов опрошенных.

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