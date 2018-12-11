Грузия отвергла кандидатуру посла США из-за симпатий к Саакашвили

Грузинское правительство выступило против назначения послом США в Тбилиси дипломата Бриджит Бринк из-за того, что она слишком благосклонно относится к бывшему президенту Михаилу Саакашвили. Об этом пишет Foreign Policy со ссылкой на несколько дипломатических источников.

В Тбилиси уже заявили, что не дадут агреман на назначение Бринк американским послом. Собеседники издания утверждают, что за этой позицией стоит лидер правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.

Госдепартамент США и правительство Грузии отказались комментировать ситуацию.

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О том, что Тбилиси выступает против назначения Бринк, еще в октябре сообщало грузинское телевидение, пишет «Грузия Online». Место американского посла в Грузии вакантно с марта, когда ушел в отставку Ян Келли.

Бринк состоит на дипломатической службе более 20 лет. Она работала в Грузии в 2005-2008 и 2011-2014 годах. С 2015-го Бринк занимала должность заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии.

28 ноября в Грузии прошел второй тур президентских выборов. Более 56 процентов голосов получила Саломе Зурабишвили, которую поддерживает «Грузинская мечта». Саакашвили из-за рубежа призвал жителей страны не признавать итоги голосования и потребовал от властей досрочных парламентских выборов.

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