Российский участковый залез в долги и стал убивать топором

Бывший участковый из Смоленской области пойдет под суд по обвинению в убийстве трех человек, которые совершал из-за долгов. Об этом в среду, 12 декабря «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Наталья Зуева.

По данным следствия, весной прошлого года 32-летний лейтенант одного из отделений полиции Смоленской области во время исполнения служебных обязанностей зарубил топором пожилую семейную пару и 52-летнего мужчину с целью грабежа, в это время он был в полицейской форме. После этого он украл более 150 тысяч рублей.

Материалы по теме Перегнать Чикатило Самый страшный маньяк в истории России убил 81 женщину. И это далеко не конец

Мотивом для совершения преступлений стали долги, набранные полицейским в результате ставок в тотализаторе.

«Изначально по подозрению в убийстве был задержан сосед одной из жертв, имеющий судимость, на которого участковый пытался переложить вину» — уточнила Зуева.

После выяснения истинных обстоятельств произошедшего, по месту жительства участкового был проведен обыск, в результате которого были обнаружены незаконно хранящиеся 23 патрона для пистолета Макарова. На данный момент участковый уволен из полиции. Он обвиняется по статьям 105 («Убийство»), 162 («Разбой»), 222 («Незаконное приобретение и хранение боеприпасов») и 159 («Мошенничество») УК РФ. Вину в совершении убийств мужчина категорически отрицает.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!