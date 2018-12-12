Российский участковый залез в долги и стал убивать топором

Бывший участковый из Смоленской области пойдет под суд по обвинению в убийстве трех человек, которые совершал из-за долгов. Об этом в среду, 12 декабря «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Наталья Зуева.
По данным следствия, весной прошлого года 32-летний лейтенант одного из отделений полиции Смоленской области во время исполнения служебных обязанностей зарубил топором пожилую семейную пару и 52-летнего мужчину с целью грабежа, в это время он был в полицейской форме. После этого он украл более 150 тысяч рублей.
Мотивом для совершения преступлений стали долги, набранные полицейским в результате ставок в тотализаторе.
«Изначально по подозрению в убийстве был задержан сосед одной из жертв, имеющий судимость, на которого участковый пытался переложить вину» — уточнила Зуева.
После выяснения истинных обстоятельств произошедшего, по месту жительства участкового был проведен обыск, в результате которого были обнаружены незаконно хранящиеся 23 патрона для пистолета Макарова. На данный момент участковый уволен из полиции. Он обвиняется по статьям 105 («Убийство»), 162 («Разбой»), 222 («Незаконное приобретение и хранение боеприпасов») и 159 («Мошенничество») УК РФ. Вину в совершении убийств мужчина категорически отрицает.