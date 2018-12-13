Госдума заказала у рэперов читку про любимые деревни

Комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи объявил о запуске конкурса для рэперов, в ходе которого музыканты должны будут зачитать о любимом населенном пункте России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комитета Михаила Дегтярева.

Конкурс «Безграничный рэп» на лучшее произведение на тему внутреннего туризма стартует в январе, его итоги станут известны весной. Принять участие могут исполнители моложе 30 лет.

«Мы делаем все по-честному. Это не детские песенки. Мы хотим дать возможность высказаться открыто и показать возможности и недостатки того или иного населенного пункта. Если, например, где-то плохая дорога мешает проезду к объекту культурного наследия туристам, об этом, значит, будет клип», — подчеркнул Дегтярев.

Он добавил, что участники могут зачитать про «город, район, регион или просто деревню».

Победителям дадут возможность представить свои ролики в Госдуме. Кроме того, им вручат путевку по городам России.

7 декабря Михаил Дегтярев предложил позвать российских рэперов на «Голубой огонек». По словам депутата, каждый Новый год зрители видят по телевизору одни и те же лица, поэтому надо пригласить новых исполнителей.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!