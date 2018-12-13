Грузинского пилота отстранили от работы за любовь к Москве

Пилота авиакомпании Georgian Airways временно отстранили от работы за любовь к российской столице. Об этом сообщает Грузия Online.

Во время посадки пилот обратился к диспетчеру одного из аэропортов города со словами «любимая великая Москва».

Материалы по теме Перелет с сюрпризом 15 секретов авиапутешествий, о которых вы не знали

Директор Georgian Airways Гиви Давиташвили считает, что такой разговор пилота с авиадиспетчером недопустим. Он также отметил, что в настоящее время ведется рассмотрение дела, по которому соответствующие ведомства примут решение.

В марте командира воздушного судна вместе со вторым пилотом отстранили от должностей после того, как они поиграли с виртуальными персонажами из Snapchat и выложили видео в интернет. Во время рейса Париж — Мадрид на высоте девять тысяч метров летчик авиакомпании easyJet начал снимать на видео своего коллегу, танцующего с виртуальным совенком.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!