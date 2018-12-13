«Императорский портной» одел Зобнина в смокинг

Ателье мужской одежды класса люкс «Императорский портной» вручило главный приз на конкурсе «Джентльмен года» его победителю, полузащитнику «Спартака» и сборной России Роману Зобнину.

«Я сначала не поверил, что стал "Джентльменом года", — сказал Роман Зобнин во время примерки смокинга. — До последнего думал, что это розыгрыш. Но мне приятно. Поведение? С судьями я стараюсь не спорить — смысла нет, они свои решения не отменяют. Драться я тоже не дерусь — в последний раз было лет в 11, но на поле иногда завожусь. И симуляции — это тоже не мое».

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Традиционный приз конкурса — черный вечерний костюм-смокинг — лично вручил Зобнину портной и владелец ателье Сэмми Котвани.

«Спортсмен в хорошем смокинге может стать настоящей модной иконой, если у него хороший портной. Так же, как спортсмен полагается на свое мастерство в игре, он должен полагаться на своего портного в моде и имидже», — сказал Сэмми Котвани.

Приз «Джентльмен года» имени Федора Черенкова вручается с 1994 года футболистам, которые отметились не только спортивными успехами, но и благородным поведением на поле. Кроме Зобнина, за 24-летнюю историю премии ее удостоились семь игроков «Спартака»: Федор Черенков, Андрей Тихонов (дважды), Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Андрей Дикань, Денис Глушаков и Артем Ребров. Среди других обладателей награды — Артем Дзюба и Игорь Акинфеев.

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