Российский пилот обошел трех соперников за раз и совершил лучший обгон года

Youtube / FORMULA 1

Пилот команды «Русское время» Артем Маркелов, выступающий в чемпионате «Формула-2», совершил лучший обгон сезона. Видеозапись с десяткой самых запоминающихся маневров года опубликована на YouTube-канале «Формулы-1».

На этапе в Австрии Маркелов осуществил тройной обгон. На последнем круге гонки он совершил маневр, в ходе которого обошел сразу трех соперников, чем привел комментаторов в восторг. Этот обгон был признан лучшим в сезоне. Помимо этого в десятку попали еще два маневра в исполнении Маркелова.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!



