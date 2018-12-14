Отказ возбуждать дело об исчезновении 27 жителей Чечни признали законным

Ессентукский городской суд (Ставропольский край) признал законным отказ следователей возбуждать уголовное дело после публикации в СМИ об исчезновении нескольких десятков жителей Чечни. Об этом в пятницу, 14 декабря, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе госоргана.

Материалы по теме Нестроевые командиры Чем на самом деле живет Чечня: женщины, алкоголь и автомобили

Правозащитный центр «Мемориал» уточнил, что суд рассматривал жалобу на несогласие заводить дело в интересах жителей, заявлявших о пропаже родственников после задержания полицией, а также в интересах сотрудников «Новой газеты», опубликовавшей информацию о массовых убийствах в Грозном.

По данным «Мемориала», исчезнувшие попали в руки чеченских стражей порядка в декабре 2016-го — январе 2017 годов. Главное следственное управление СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу семь раз постановляло отказать в возбуждении уголовного дела по факту их пропажи.

В июле 2017 года «Новая газета» выпустила материал о том, что в чеченской столице расстреляли без суда и следствия десятки людей, заподозренных в терроризме. Издание опубликовало список из 27 погибших.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!