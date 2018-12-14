Косово решило обзавестись армией

Парламент Косово проголосовал за создание регулярной тяжеловооруженной армии силой в пять тысяч человек, несмотря на то, что такая мера, по словам премьер-министра Сербии Аны Брнабич, может спровоцировать военное вторжение со стороны Белграда. Об этом сообщает агентство Reuters.

Легковооруженные силы безопасности Косово превратят в полноценную армию — это решение поддержали 105 из 120 депутатов парламента. Голосование бойкотировали представители сербского меньшинства республики — по их мнению, армия поможет властям Косово выдавить остатки сербского населения.

Создание косовской армии осудили в НАТО. «Мне жаль, что это решение было принято, невзирая на обеспокоенность НАТО, — заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. — Североатлантический Альянс пересмотрит уровень сотрудничества с Силами безопасности Косово».

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Силы безопасности Косово были созданы в январе 2009 года, спустя чуть менее года после провозглашения независимости республики. Их задействовали в ограниченном числе миссий для оказания помощи международным силам под руководством НАТО. При этом сохранение суверенитета Косово не входило в задачи СБК, а военную форму и машины им жертвовали США.

Как пишет Reuters, на данный момент в республике остается около четырех тысяч миротворцев НАТО.

В конце октября сообщалось, что власти Косово готовы выделить 300 миллионов евро на закупку вооружения для будущей армии.

В конце сентября президент Сербии Александр Вучич привел армию страны в состояние боевой готовности из-за обострения ситуации на севере Косово. Позже, в начале октября, на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Москве Вучич пожаловался на многочисленные провокации, с которыми сталкивается официальный Белград.

В 2008 году Косово провозгласило независимость от Сербии, однако Белград отказался это признать. Переговоры между сторонами прекратились в марте 2017 года.

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