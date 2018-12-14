Подмосковье и Нидерланды обсудили сотрудничество

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и посол Нидерландов в России Регина Джонс-Бос обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества. Об этом сообщает корреспондент Ленты.ру в пятницу, 14 декабря.

«Сегодня госпожа Джонс-Бос сказала, что важно думать о культурном, образовательном обмене. Я думаю, что это очень хорошая идея», — сказал Воробьев.

Он отметил, что в области функционируют много голландских компаний. Воробьев выразил надежду на то, что сотрудничество будет усиливаться по разным направлениям.

В свою очередь, Джонс-Бос отметила, что Подмосковье предлагает много возможностей для бизнеса. По ее словам, регион динамично развивается и одним из первых осваивает различные инновации.

Посол также поделилась положительными впечатлениями от посещения больницы в Мытищах, в которой стажируются медики одной из голландских провинций. Врачи изучают поликлиническое звено здравоохранения Мособласти. Визит состоялся 11 декабря.

