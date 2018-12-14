В Нюрнберге за вечер изрезали трех женщин

Три женщины оказались в больнице с тяжелыми ранениями после нападения мужчины с ножом в баварском Нюрнберге. При этом у полиции нет доказательств, что преступления совершил один и тот же человек, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.

Все три инцидента произошли в течение вечера 13 декабря в районе Санкт-Йоханнес. Первой пострадавшей 56 лет, второй и третьей — 26 и 34 года. Они получили опасные для жизни ранения, но были своевременно госпитализированы и прооперированы. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

По данным полицейских, пока нет доказательств, что за нападениями стоял один и тот же человек. Жертвы описывают преступника как мужчину крепкого телосложения в возрасте от 25 до 30 лет и ростом 175-180 сантиметров. Полиция развернула масштабную поисковую операцию с использованием собак-ищеек и вертолета.

На организованной по поводу инцидента пресс-конференции представитель полиции заявил, что на данный момент нет никаких оснований подозревать у нападавшего или нападавших террористические мотивы.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!