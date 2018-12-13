Нападение мужчины с ножом на пристава попало на видео

В городе Батайск Ростовской области мужчина напал с ножом на судебного пристава. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете. Видео с моментом нападения появилось в Telegram-канале «Следак шепнул».

41-летний мужчина вошел в здание суда, выхватил нож и набросился на пристава. Преступник нанес жертве удар ножом в грудь, после чего попытался скрыться. Полицейский, бросившийся в погоню, также получил ножевое ранение.

Преступник задержан. Его мотивы неизвестны, однако, по предварительным данным СК, он состоит на учете у врача-психиатра.

1 августа 2017 года члены «банды GTA» устроили перестрелку в здании Мосгорсуда. Инцидент произошел в лифте, который застрял во время спуска с четвертого на третий этаж. Там пятеро подсудимых напали на сотрудницу конвоя, отняли у нее табельное оружие и начали ее душить. Второй конвоир успел вызвать подкрепление. В результате трое преступников были убиты, еще двое получили тяжелые огнестрельные ранения и попали в больницу.

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