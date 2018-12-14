Названа новая опасность секс-роботов будущего

Секс-роботы подвержены взломам со стороны киберпреступников, охотящихся на интимные видео, предупредил старший технический советник компании Synopsys, занимающейся информационной безопасностью. Его слова приводит The Sun.

Тим Маккей (Tim Mackey) предрекает, что секс-роботы будущего станут собирать данные о своих пользователях, чтобы устройство более точно подстраивалось под их потребности.

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Киберпреступники могут получить удаленный доступ к камерам и микрофонам, подключенным к секс-кукле. Собрав компрометирующую информацию, мошенники используют ее для шантажа. «Пользователи всегда ожидают большего от умных гаджетов, а безопасность за ними не поспевает», — заключил эксперт.

Взлом подобного оборудования не представляет большого труда для хакеров, продолжает Маккей, поэтому любой владелец секс-робота должен позаботиться о собственной безопасности. К примеру, при покупке нужно убедиться, что устройство можно защитить паролем и придумать надежную комбинацию. Желательно не пользоваться заводским, а придумать собственный. Кроме того, его надо изменить в случае расставания с партнером, имевшим доступ к учетным данным.

В ноябре 2017 года пользователи приложения Lovense Remote для удаленного управления секс-игрушками обнаружили, что сервис записывает аудиофайлы во время использования устройств и сохраняет их в памяти телефона. Этот же производитель был уличен в выпуске еще одного опасного аксессуара — анальной пробки с удаленным управлением, которая оказалась уязвима к взлому.

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