Попытка предотвратить восстание секс-роботов провалилась

Сбор средств на этичный бордель с секс-роботами, начатый на краудфандинговом сайте IndieGoGo, закончился неудачей. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Материалы по теме Любовница с процессором Кому нужны секс-роботы и чем они могут быть опасны

За два месяца на заведение пожертвовали только 2659 долларов (178 тысяч рублей), то есть менее двух процентов от необходимой суммы — 155 тысяч долларов.

Создательница проекта, использующая псевдоним Юникоул Юникрон (Unicole Unicron), называет себя специалистом по робоэтике и автором диалогов секс-робота Хармони — нового детища создателя реалистичных секс-кукол Real Doll Мэтта Макмаллена. Она планировала открыть в Калифорнии футуристическое кафе Eve's Robot Dreams, посетители которого могли бы пообщаться с Хармони, а затем уединяться с роботом в отдельном номере за 122 доллара (восемь тысяч рублей).

По замыслу Юникрон, основное отличие Eve's Robot Dreams заключалось бы в необходимости налаживать и поддерживать отношения с секс-роботами. «Пожертвования на Eve's Robot Dreams помогут создать мир, где к роботам относятся с уважением, которого они заслуживают, таким образом способствуя предотвращению возможного восстания машин в будущем», — объясняется в описании проекта на сайте IndieGoGo.

Фото опубликовано @unicoleunicron

Помимо секс-роботов, Юникрон планировала закупить и обычные секс-куклы. За очистку и стерилизацию оборудования после использования отвечали бы специальные сотрудники. Кроме того, клиенты могли бы приобрести и использовать персональные вставки для роботов и кукол.

В ноябре сообщалось, что первый бордель с секс-куклами в Гонконге закрылся после ареста владельца и обыска. Полиция конфисковала телевизоры и флеш-накопители с порнографией, а также 18 непристойных предметов. Секс-куклы в их число не вошли и остались на месте.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!