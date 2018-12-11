Попытка предотвратить восстание секс-роботов провалилась

Сбор средств на этичный бордель с секс-роботами, начатый на краудфандинговом сайте IndieGoGo, закончился неудачей. Об этом сообщает издание Daily Mirror.
За два месяца на заведение пожертвовали только 2659 долларов (178 тысяч рублей), то есть менее двух процентов от необходимой суммы — 155 тысяч долларов.
Создательница проекта, использующая псевдоним Юникоул Юникрон (Unicole Unicron), называет себя специалистом по робоэтике и автором диалогов секс-робота Хармони — нового детища создателя реалистичных секс-кукол Real Doll Мэтта Макмаллена. Она планировала открыть в Калифорнии футуристическое кафе Eve's Robot Dreams, посетители которого могли бы пообщаться с Хармони, а затем уединяться с роботом в отдельном номере за 122 доллара (восемь тысяч рублей).
По замыслу Юникрон, основное отличие Eve's Robot Dreams заключалось бы в необходимости налаживать и поддерживать отношения с секс-роботами. «Пожертвования на Eve's Robot Dreams помогут создать мир, где к роботам относятся с уважением, которого они заслуживают, таким образом способствуя предотвращению возможного восстания машин в будущем», — объясняется в описании проекта на сайте IndieGoGo.
Помимо секс-роботов, Юникрон планировала закупить и обычные секс-куклы. За очистку и стерилизацию оборудования после использования отвечали бы специальные сотрудники. Кроме того, клиенты могли бы приобрести и использовать персональные вставки для роботов и кукол.
В ноябре сообщалось, что первый бордель с секс-куклами в Гонконге закрылся после ареста владельца и обыска. Полиция конфисковала телевизоры и флеш-накопители с порнографией, а также 18 непристойных предметов. Секс-куклы в их число не вошли и остались на месте.