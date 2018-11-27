Первый гонконгский бордель с секс-куклами закрыли

Первый бордель с секс-куклами в Гонконге закрылся после ареста владельца и обыска. Об этом сообщает гонконгская газета South China Morning Post.

Заведение открылось в сентябре. Его посетители платили 480 гонконгских долларов (4065 рублей) за час в номере с секс-куклой и телевизором, который показывает порно. Желающие могли также приобрести кукол по цене от 18 до 30 тысяч гонконгских долларов (от 152 до 254 тысяч рублей).

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Бордель заинтересовал правоохранительные органы после публикации в South China Morning Post. В заведении устроили обыск и конфисковали телевизоры и флэш-накопители с порнографией, а также 18 непристойных предметов. Секс-куклы в их число не вошли и остались на месте.

Владельца борделя арестовали, но вскоре выпустили под залог. По неофициальной информации, его подозревают в нарушении законов, которые запрещают продажу неприкрытых секс-игрушек и демонстрацию порнографии. Кроме того, у него не было лицензии, позволяющей сдавать помещения на срок менее 28 дней.

В марте сообщалось, что власти Замбии заявили о незаконности продажи или использования секс-кукол. Они попадают под запрет на изготовление, владение, ввоз, продажу и демонстрацию непристойных материалов или предметов. Нарушение карается тюремным заключением на срок до пяти лет.

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