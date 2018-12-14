Охранника магазина зарезали из-за трех бутылок водки

В Москве мужчина нанес ножевые ранения охраннику при попытке украсть три бутылки водки. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказал источник в правоохранительных органах.

Он пояснил, что сотрудники магазина остановили неизвестного, пытавшегося вынести алкоголь, и тот достал нож и ранил одного из охранников. Преступник скрылся, его разыскивают по приметам.

Пострадавший доставлен в больницу.

13 декабря в городе Батайск Ростовской области 41-летний мужчина вошел в здание районного суда, выхватил нож и набросился на пристава. Преступник нанес жертве удар ножом в грудь, после чего попытался скрыться. Полицейский, бросившийся в погоню, также получил ножевое ранение. Преступник задержан. По предварительным данным, он состоит на учете у врача-психиатра.

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