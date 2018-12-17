Девушки заглянули в мужские туалеты и изумились

Джоди Грейс из Аризоны показала в Twitter приспособление, которое увидела в ванной комнате знакомых парней. Устройство представляло собой вантуз, к рукояти которого была примотана круглая расческа с жесткой щетиной. Девушка предложила подписчикам тоже поделиться странными вещами, которые они когда-либо встречали в мужском туалете.

«В моем университете у студенческих домов за пределами кампуса есть названия, и есть дом под названием "Любим Шакила", и там в туалете есть святилище Шакила О'Нила. Хотела бы я иметь оттуда фото», — подхватила christmas kiwi.

Некоторые поделились фотографиями из мужских туалетов.

Другие показали, как знакомые парни придумали использовать ванну.

«Самое странное в этом было то, что все они называли это "Матерью"».

«Просматривая этот тред, просто хочется спросить, все ли в порядке с мужчинами», — заключила жительница Нью-Йорка с ником gluten-full.

Тред обрел вирусную популярность. Своими наблюдениями поделились десятки девушек и парней. Первоначальным твитом поделились 13 тысяч пользователей, запись набрала свыше 50 тысяч лайков.

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