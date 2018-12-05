Американец разом «склеил» парня и девушку и прослыл героем

Американец по имени Коди из Солт-Лейк-Сити похвастался клочком бумаги, на которой ему оставили номера телефонов и девушка, и молодой человек. Он опубликовал записку в Twitter и быстро завоевал популярность.

В записке говорилось: «Если ты не гей, моя подруга находит тебя милым. Это ее номер», — гласил текст, предшествующий номеру телефона. Далее следовала приписка: «А если ты гей, это мой [номер]».

«Ну, это было главной изюминкой моего дня», — написал адресат, понравившийся друзьям обоих полов. Пользователей Twitter впечатлил его успех. Запись набрала множество одобрительных комментариев, свыше 350 тысяч лайков и 79 тысяч ретвитов.

«НАСА придется вернуть мое эго из космоса», — в шутку посетовал один из подписчиков Коди.

Молодому человеку принялись давать советы. «Пиши обоим», — рекомендовал микроблогер с ником W(a)/(o)nderer. «Создай групповой чат», — двусмысленно иронизировал Your Wholesome Step-Dad.‏

В итоге молодой человек решил позвонить парню. «Я спросил, хочет ли он пойти в кино (он говорит, что любит фильмы), и он ответил "да"», — отчитался Коди в Twitter. Молодые люди поспорили о кинематографических предпочтениях, но так и не смогли определиться с фильмом, поэтому решили посмотреть стендап-комика Элайзу Шлезингер. По словам Коди, свидание прошло успешно, и он давно так не нервничал перед встречей.

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