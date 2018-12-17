Украинские военные обкатали «Бук» и попали на видео

Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), участвующие в Операции объединенных сил (ООС пришла на смену антитеррористической операции в Донбассе), проверили боеготовность систем противовоздушной обороны. Соответствующие видеокадры опубликованы на странице пресс-центра ООС в Facebook.

Проверка готовности дежурных сил противовоздушной обороны была проведена по приказу командующего ООС генерал-лейтенанта Сергея Наева.

«Боевые расчеты зенитно-ракетного комплекса "Бук-М1" из состава подразделений ПВО объединенных сил по сигналу отбыли на боевые позиции для отработки условно-боевой задачи. Заняв стартовые позиции, зенитно-ракетные батареи выполнили задачи по поиску воздушной цели, взятию ее на автоматическое сопровождение и условное уничтожение», — отчитались военные.

Проверка показала, что подразделения противовоздушной обороны готовы быстро и вовремя реагировать на любую агрессию с воздуха, добавили в пресс-центре ООС.

«ЗРК "Бук" — усмиряет наглых, успокаивает "любознательных"», — говорится в сообщении.

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