Старейшей дивизии ВДВ вернули созданный при Сталине полк

В составе 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии, которая дислоцируется в Пскове и является старейшим из ныне существующих соединений Воздушно-десантных войск (ВДВ) России, восстановили 237-й гвардейский десантно-штурмовой Торуньский Краснознаменный полк. Об этом сообщается в группе дивизии во «ВКонтакте».

В сообщении уточняется, что соответствующее распоряжение было подписано Генштабом Минобороны России 1 декабря.

Как отмечает военный блог bmpd, 237-й гвардейский полк был расформирован в 2001 году в ходе сокращений конца 1990-х — начала 2000-х годов — тогда все четыре дивизии ВДВ было решено перевести с трехполкового на двухполковой состав. В результате в составе дивизии остались только 104-й и 234-й гвардейские полки.

237-й гвардейский десантно-штурмовой Торуньский Краснознаменный полк входил в состав 76-й дивизии с момента ее формирования в 1939 году (изначально как 633-й стрелковый полк 157-й стрелковой дивизии). В годы Великой Отечественной войны дивизия принимала участие в обороне Севастополя, Одессы, Керчи и Сталинграда, а также в форсировании Днепра и боях на территории Белоруссии.

Кроме того, дивизия участвовала в Первой и Второй чеченских войнах. В частности, в 2000 году бойцы 104-го гвардейского полка вступили в бой с отрядом боевиков под руководством Хаттаба у высоты 776 в Аргунском ущелье. В результате десантникам под командованием подполковника Марка Евтюхина удалось предотвратить прорыв 2500 боевиков, уничтожив 700 из них. По итогам 22 военнослужащих (из них 21 посмертно) были удостоены звания Героя России, 69 бойцов (из них 63 посмертно) были награждены орденом Мужества.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!