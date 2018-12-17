Сеть магазинов «у дома» исполнит новогодние мечты

Волшебные скидки, марафоны подарков, удивительные акции — перед Новым годом торговые компании стремятся предоставить потребителям как можно больше возможностей приобрести подарки для своих близких по самым выгодным ценам. Один из лидеров продуктового рынка — торговая сеть «Пятерочка» — и вовсе подготовила розыгрыш призов для всех своих покупателей. Информация об этом размещена на сайте торговой сети.

В «Пятерочке» уточняют, что речь идет об уникальной праздничной акции, название которой — «Исполняем мечты» — говорит само за себя. В главной акции 2018 года может принять участие каждый владелец «Выручай-карты» — как действующий, так и успевший вступить в ряды лояльных покупателей «Пятерочки» до 15 января 2019 года. А в качестве подарков участники акции смогут получить смартфоны, автомобили, а также квартиру в Москве и еще тысячи других призов.

Механика акции проста и хорошо знакома постоянным покупателям — призы можно выиграть за покупки от 555 рублей. При этом чем больше покупок, тем больше шансы выиграть ценные призы. Так, одна покупка на вышеуказанную сумму дает возможность выиграть iPhone, три покупки — автомобиль KIA RIO, пять покупок — трехкомнатную квартиру в Москве. Количество покупок по акции неограниченно, равно как и шансов выиграть призы.

«Новый Год — время чудес и исполнения желаний. Торговая сеть "Пятерочка" хочет сделать своих покупателей чуточку счастливее и дает возможность каждому владельцу «Выручай-карты» проверить свою удачу и стать обладателем ценного подарка. Возможно, чья-то мечта о новом смартфоне, автомобиле или даже квартире под этот Новый год исполнится именно в “Пятерочке”!» — прокомментировала запуск акции директор по маркетингу торговой сети Александра Калюкина.

Акция началась 27 ноября и закончится 15 января 2019 года. Розыгрыш главных призов состоится 25 января. Для удобства участников «Пятерочка» предлагает следить за ходом проведения акции и количеством шансов через личный кабинет на специальном сайте, то есть чеки после покупок сохранять не нужно — вся информация об участии в акции хранится на «Выручай-карте».