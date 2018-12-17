Райффайзенбанк потерял миллионы из-за санкций против России

Австрийская банковская группа Raiffeisen, имеющая филиал в России, понесла убытки на 10 миллионов евро из-за антироссийских санкций. Об этом сообщил ее глава Йоханн Штробль, которого в понедельник, 17 декабря, цитирует ТАСС.

«Санкции стоили нам более 10 миллионов евро недополученного дохода. И здесь я имею в виду не только Райффайзенбанк в России, но в принципе группу Raiffeisen Bank International», — отметил Штробль.

Группа Raiffeisen Bank, зарегистрированная в Австрии, является одной из крупнейших в мире финансовых корпораций. Ее филиалы работают в 16 странах, включая Украину, Белоруссию, Казахстан, Чехию, Хорватию, Польшу. По итогам девяти месяцев 2018 года чистая прибыль группы составила 1,2 миллиарда евро.

Российский Райффайзенбанк занимает 12-е место по размеру активов — 1,03 триллиона рублей.

Последний пакет санкций был введен Евросоюзом в июле. Тогда под них попали шесть компаний, участвовавших в возведении Крымского моста. Самые существенные в 2018 году ограничения были введены в апреле: 38 бизнесменов, чиновников и компаний попали в список Минфина США. Американским и международным компаниям запрещено вести бизнес с ними, в противном случае они сами могут попасть под аналогичные санкции.

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