Власти Подмосковья оценят центры инновационного творчества

Министерство инвестиций и инноваций Московской области со следующего года будет составлять рейтинг Центров молодежного инновационного творчества (ЦМИТов), сообщил глава ведомства Вадим Хромов. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 17 декабря.

«ЦМИТ — это уникальная площадка, которая не только повышает интерес у детей и молодежи к науке и технике, но и развивает у воспитанников креативность и инновационное мышление», — сказал Хромов.

Он уточнил, что составили рейтеров будет оценивать семь показателей, среди которых участие в региональных, всероссийских и международных выставках. Кроме того, власти продолжат работу по созданию новых центров в области, заверил министр.

Всего при поддержке регионального правительства с 2016 года были созданы 13 ЦМИТов, до конца месяца планируется открыть еще один в Сергиевом Посаде, рассказал Хромов. По его словам, на реализацию этого масштабного проекта по протяжении нескольких лет из бюджета было выделено более 140 миллионов рублей.

Главная задача ЦМИТов — популяризация научной деятельности среди подрастающего поколения. В прошлом году их посетили более 2,5 тысячи человек.