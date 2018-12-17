Американцы сделали ставку на рубль

Количество фьючерсных контрактов на покупку рубля на Чикагской товарной бирже (CME) за неделю со 2 по 10 декабря выросло сильнее, чем число сделок по продаже российской валюты. Об этом свидетельствуют данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Число длинных фьючерсов (на покупку рубля) увеличилось на 1400 контрактов (на 6,6 процента) — до 22 401, в то время как коротких (на продажу) — только на 995 (до 11 638 сделок). В процентном соотношении количество коротких фьючерсов выросло даже больше (на 9,3 процента). Тем не менее чистая длинная позиция (нетто-лонг) укрепилась и достигла уровня в 10 763 контракта.
Рост продолжается третью неделю подряд, а нетто-лонг сохраняется на Чикагской бирже с конца лета 2017 года с небольшим перерывом в середине осени 2018-го.
Аналитики связывают укрепление позиций рубля с заключением сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, которая, как ожидается, позволит повысить цены на топливо и увеличить выручку нефтедобывающих компаний, в том числе и в России, пишет Reuters.