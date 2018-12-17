Американцы сделали ставку на рубль

Количество фьючерсных контрактов на покупку рубля на Чикагской товарной бирже (CME) за неделю со 2 по 10 декабря выросло сильнее, чем число сделок по продаже российской валюты. Об этом свидетельствуют данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

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Число длинных фьючерсов (на покупку рубля) увеличилось на 1400 контрактов (на 6,6 процента) — до 22 401, в то время как коротких (на продажу) — только на 995 (до 11 638 сделок). В процентном соотношении количество коротких фьючерсов выросло даже больше (на 9,3 процента). Тем не менее чистая длинная позиция (нетто-лонг) укрепилась и достигла уровня в 10 763 контракта.

Рост продолжается третью неделю подряд, а нетто-лонг сохраняется на Чикагской бирже с конца лета 2017 года с небольшим перерывом в середине осени 2018-го.

Аналитики связывают укрепление позиций рубля с заключением сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, которая, как ожидается, позволит повысить цены на топливо и увеличить выручку нефтедобывающих компаний, в том числе и в России, пишет Reuters.

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