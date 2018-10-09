США поверили в рубль

Количество ставок американских спекулятивных инвесторов на ослабление рубля за последнюю отчетную неделю сократилось на 97 процентов. Об этом свидетельствуют данные Комиссии по фьючерсной торговле США (CFTC).

По состоянию на 2 октября, длинные позиции по фьючерсам на курс рубля (ставки на его укрепление) на чикагской бирже CME увеличились по сравнению с предыдущей неделей на 51 процент, до 6004, а короткие (ставки на ослабление российской валюты) упали так же на 51 процент, до 6122.

Рубль отскочил почти на шесть процентов с достигнутого 10 сентября минимума за два с половиной года на фоне роста цен на нефть. Баррель нефти Brent сейчас стоит порядка 83,5 доллара.

Ранее Министерство экономического развития выступило с прогнозом, что в октябре-декабре 2018 года курс доллара к концу года будет колебаться в диапазоне от 64 до 65 рублей.

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