Американцы посчитали Трампа лгуном

Американцы стали меньше верить своему президенту Дональду Трампу. Это показал опрос телеканала NBC и газеты The Wall Street Journal.

Согласно собранным данным, 62 процента американцев считают, что Трамп врет о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Для сравнения, в августе так думали 52 процента; 42 процента опрошенных считают, что на нечестность лидера указывают показания его помощников. Год назад так думали 36 процентов. В то же время половина респондентов заявила, что расследование генпрокурора Роберта Мюллера о связях Трампа с Москвой заставило их усомниться в президенте.

В общей сложности свою поддержку лидеру высказали 43 процента опрошенных, отрицательно к его деятельности относятся 54 процента. Отдать за него голос в случае выдвижения на второй срок выразили желание 38 процентов; 52 процента заявили, что, вероятно, отдадут предпочтение выдвиженцу от демократов.

Материалы по теме «Русский — это угроза» Кто сделал Америку главным врагом России

Опрос был проведен спустя месяц после промежуточных выборов в Конгресс. 48 процентов избирателей заявили о желании видеть демократов определяющими политическую повестку страны. За лидерство республиканцев голоса отдали 21 процент опрошенных; 19 процентов пожелали, чтобы политическую повестку определял сам глава Белого дома.

«Дамба на Трампа еще не прорвалась, но это исследование показало, что в ней уже есть трещины», — отметил один из организаторов опроса Питер Харт. По его словам, это не было голосованием о недоверии президенту. «Хуже, это голосование о потере доверия вообще», — добавил он. Всего в опросе приняли участие 900 человек в период с 6 по 12 декабря.

6 декабря президент США назвал харассментом падение своего рейтинга из-за расследования его связей с Россией. По информации Rasmussen Reports, 49 процентов избирателей на данный момент одобряют работу Трампа. В то же время 50 процентов высказываются о ней негативно. Трамп заявил, что без «фальшивой российской охоты на ведьм, со всем, чего администрация достигла за два года», рейтинг одобрения его действий будет 75 процентов, а не 50.

Роберт Мюллер с 2017 года расследует дело о якобы российском вмешательстве в американские выборы в 2016 году. Перед ним поставлена задача выяснить, был ли сговор между штабом Трампа и Россией. Кремль и Белый дом отвергают все обвинения.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США с помощью хакеров. В июне спецслужбы выдвинули заочное обвинение 12 российским разведчикам. По данным спецслужб США, российская разведка использовала две хакерские группировки для взлома серверов Демократической партии.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!