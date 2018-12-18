Цены на еду из 2009 года спровоцировали у россиян нервное расстройство

Житель Новосибирска Максим Иванов, разбирая бумаги, обнаружил каталог ретейлера Metro за 2009 год. Он сфотографировал и выложил в Twitter несколько страниц из каталога со старыми ценами, чем вызвал у остальных микроблогеров ностальгию и нервные приступы.

«Слабонервным не смотреть», — предупредил Иванов.

В каталоге девятилетней давности пол-литровую бутылку Coca-Cola предлагали купить за 17,5 рубля, литровый сок «Я» — за 49,99 рубля, два литра воды Bon Aqua — за 17,99, а пачку масла — за 27,99.

Увидев «Творожное чудо» за 16 рублей и пиво за 18,5 рубля, пользователи расстроились. «Стала слабонервной во время просмотра», — отметила пользовательница с ником «Женщина-мед». «Чай со вкусом панических атак» заявил, что вовсе «словил инфаркт».

«Похоже, наша экономика безудержно катится в *** (дыру)», — констатировал микроблогер под ником «бытовое растение».

Пользователи отметили, что цены поднялись в 2-3 раза, особенно на молочную продукцию. «Масло 27?!? МАСЛООО 27???!!!» — недоумевала «Мари любит».

Некоторые не могли поверить, что в России когда-то существовали подобные цены. «С моей зарплатой из 2018-го я бы хорошо жила в 2009-м», — предположила «Тыквенная Фея».

Впрочем, среди юзеров нашлись и оптимисты. «Какую дешевую дрянь мы жрали. Хорошо, что сейчас все не так», — добавил позитива Danil.Art.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!