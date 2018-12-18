Родственники Порошенко поддержали присоединение Крыма к России

У президента Украины Петра Порошенко есть родственники с российским гражданством, в том числе в Крыму. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Юлия, жена старшего сына президента, родом из России. До замужества у нее было российское гражданство. Она прописана в Санкт-Петербурге, где до сих пор остались ее родители. Дядя и тетя мамы Юлии живут в Крыму. На референдуме 2014 года они поддержали присоединение полуострова к России.

Издание также обнаружило российских родственников у министра иностранных дел Украины Павла Климкина, который родом из Курска. Его жена — дочь генерал-майора в отставке, награжденного в 2014 году медалью «За возвращение Крыма» и живущего на полуострове.

Помимо этого родные в России есть и у командующего украинскими войсками на Донбассе Сергея Наева. Его младший брат живет в Крыму и руководит местным отделением пенсионного фонда. Издание предположило, что без российского гражданства брату Наева не удалось бы занять такую должность.

16 декабря Порошенко поручил проверить всех госслужащих на наличие родственников с российским гражданством. По его словам, у многих сотрудников есть родственники в Крыму. Проверку будет проводить Служба безопасности Украины, после чего президент пообещал уволить тех, у кого найдутся родные в России.

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