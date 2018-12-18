Смерть Деда Мороза на детском утреннике попала на видео

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором запечатлено, как заслуженный артист России Валерий Титенко, выступавший на детском утреннике в Кемерове в костюме Деда Мороза, падает из-за сердечного приступа.

Артист, которому было 67 лет, бегал по залу и развлекал детей. В какой-то момент он остановился и, постояв несколько секунд, внезапно упал. Сперва засмеявшиеся дети обеспокоенно окружили его, также к нему подбежали взрослые.

Титенко вызвали скорую помощь, но он скончался до приезда медиков.

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