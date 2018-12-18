Украинские Деды Морозы не поделили ребенка и разобрались на кулаках

Новости Думская / YouTube

В Одессе подрались двое мужчин в костюмах Деда Мороза. Видеозапись и детали инцидента опубликовала «Думская».

Инцидент произошел в центре города, на Дерибасовской улице. «Статный высокий Дед Мороз» лет 50 (утверждается, что он является чемпионом по боям без правил) по имени Тимур позировал под елкой в обнимку с мужчиной, который держал на руках маленькую девочку.

Другой Дед Мороз — «тщедушного телосложения и очень молодой дедушка» по имени Мустафа — фотографировал мужчину, его дочь и Тимура. Делал он это с недовольством — оказалось, что девочка предпочла сфотографироваться с более статным Дедом Морозом, поэтому Мустафа остался не у дел. Тот озлобился и обозвал коллегу «пидорасом».

Спустя несколько мгновений с уст Мустафы сорвалось еще несколько нелицеприятных эпитетов в отношении Тимура, тот оскорблений не стерпел — завязалась драка.

Дерущихся удалось разнять. У Тимура была оторвана борода и лопнули штаны, его оппонент отделался рядом попаданий по лицу.

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