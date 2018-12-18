После уборки у китаянки почернели восемь пальцев

В Китае женщина поранилась во время уборки и заработала гангрену. Об этом сообщает издание The Mirror.

Инцидент произошел в провинции Хубэй. 53-летняя женщина по фамилии Чжан делала генеральную уборку и слегка порезалась. Женщина почти не обратила внимание на небольшую ранку и не стала ее обрабатывать.

Спустя два дня вокруг пореза появился синяк. Вскоре все пальцы на ее левой руке, кроме большого, и все пальцы на правой руке, кроме мизинца, почернели. Потемневшие места сперва начали чесаться и сохнуть, затем болеть, а вскоре Чжан почти полностью перестала чувствовать их.

Встревоженная женщина обратилась к врачу, ей диагностировали гангрену. С помощью лечения докторам удалось остановить развитие заболевания и улучшить состояние руки Чжан. Однако они отметили, что пациентке стоило обратиться за помощью пораньше.

Инфекционная гангрена чаще всего возникает из-за боевых ранений, но иногда может появиться из-за незначительных порезов у больных диабетом. Вызывается анаэробными бактериями рода Clostridium; кишечными палочками, аэробактериями (энтеробактерии), стрептококками и бактериями рода Proteus.

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