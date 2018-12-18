В Хабаровске рассказали о принудительном сборе денег на храм Минобороны

Здание Минобороны и храм Бориса и Глеба на Арбатской площади в Москве

Пожертвования на храм Минобороны в подмосковном парке «Патриот» собирают принудительно, сообщил хабаровский военнослужащий, пожелавший остаться неизвестным. По его словам, с него и его коллег требуют по 500 рублей. Об этом он рассказал местному порталу DVhab.ru.

Военный отметил, что сбор средств продолжается уже несколько месяцев, но сначала он был добровольным. «Но на этой неделе всем командирам отделений приказали собрать с подчиненных суммы, причем по спискам фамилий. Это касается даже тех военнослужащих, которые исповедуют другую веру», — рассказал источник издания.

Он добавил, что отказаться невозможно, так как командиру отделения придется сдать деньги за всех, «а у нас совесть не позволит не вернуть».

О планах строительства собственного храма Минобороны сообщило в сентябре. Здание церкви, выполненное в «монументальном русско-византийском стиле», будет покрашено в цвет хаки. Внутри оборудуют четыре боковых придела, каждый из которых будет посвящен святому, признанному покровителем одного из родов войск: Илии Пророка, апостола Андрея Первозванного, Великомученицы Варвары и Александра Невского.

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