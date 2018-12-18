Мощный пожар в больнице убил людей и попал на видео

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Мощный пожар в одной из больниц индийского города Мумбаи унес жизни восьми человек. Среди погибших — пятимесячный ребенок. Об этом сообщает The Economic Times во вторник, 18 декабря.

Пожар начался вечером 17 декабря в правительственном госпитале. Всего пострадали 176 человек, в том числе трое пожарных, сообщил представитель спасательной службы. 25 человек находятся в критическом состоянии, еще 26 уже выписаны из больницы.

Власти считают, что возгорание произошло по причине несоблюдения руководством больницы правил противопожарной безопасности, передает газета.

17 декабря в результате взрыва рядом с баром в японском городе Саппоро пострадало 42 человека. В нескольких соседних домах взрывной волной выбило оконные стекла, а обломки стен бара разбросало по всей улице. Начавшийся следом сильный пожар привел к обрушению здания.

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