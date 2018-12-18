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Саратовский чиновник лишился работы из-за «новогодних поборов»

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев уволил заместителя министра социального развития Дениса Мильто за сбор денег на предновогодние расходы. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Чиновник принял такое решение на совещании по вопросам антикоррупционной политики. По словам Радаева, все представители власти равны перед законом и не имеют права допускать коррупционные преступления. Он подчеркнул, что подобные правонарушения подрывают доверие граждан к госслужащим и плохо отражаются на репутации региона.

«Я располагаю информацией о том, что один из заместителей министров социального блока занимается поборами на расходы к новогодним праздникам. Расцениваю это как недопустимую ситуацию! Не могу доверять такому государственному служащему», — заявил губернатор.

В октябре Радаев отправил в отставку еще одну чиновницу — министра занятости, труда и миграции Саратовской области Наталью Соколову. Она лишилась должности из-за спора о преимуществах жизни на прожиточный минимум. Чиновница уверяла, что 3,5 тысячи рублей достаточно, чтобы сбалансированно питаться в течение месяца. Таким образом она аргументировала нецелесообразность существенного повышения прожиточного минимума. Питаться на эту сумму месяц она отказалась, заявив, что ей это не по статусу.

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