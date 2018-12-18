Учителям и врачам Сахалина поднимут зарплату

Бюджетникам Сахалина — учителям, врачам, медицинским работникам, тренерам, специалистам в сфере культуры и сотрудникам государственных органов — поднимут зарплату на 20 процентов, сообщает информационное агентство «Острова».

По информации издания, соответствующие правки внесены в региональный бюджет на 2019 год. Повышение зарплат станет одной из мер по созданию привлекательности Сахалинской области для специалистов бюджетной сферы. Как сообщил секретарь регионального отделения «Единой России», спикер островного парламента Андрей Хапочкин, расходы на социальную сферу составят 50 процентов от всех трат области.

Кроме того, в сфере здравоохранения расходы областного бюджета увеличены на 6,1 миллиарда рублей. Планируется, что в течение трех лет региональная медицина получит новую станцию скорой медицинской помощи, дополнительные современные корпуса в больницах Южно-Сахалинска, Корсакова, Долинска и Холмска, новые поликлиники, сельские амбулатории фельдшерско-акушерских пунктов и новую детскую областную больницу.

Также планируется строительство и реконструкция 26 школ, в том числе четырех школ-детских садов, и строительство «Дома ветеранов», пансионатов для ветеранов, центра социальной адаптации и детский оздоровительный лагерь. На эти объекты выделено более 17,6 миллиардов рублей.

В конце августа в поликлинике Южно-Сахалинска на детей с родителями обвалился потолок: большой кусок штукатурки вместе с плафоном упал возле процедурного кабинета. По некоторой информации, одна девочка получила ушибы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!