Футболист стал самым молодым автором гола в чемпионате и оказался лжецом

Нападающий «Джамшедпура» Гурав Мухи, вошедший в историю индийской Суперлиги как самый молодой автор гола, оказался лжецом. Об этом сообщает Fox Sports Asia.

Мухи отметился историческим голом еще в октябре 2018-го. Однако перед стартом нового сезона в чемпионате Индии спортсмен признался, что врал относительно своего возраста. Федерация футбола Индии уже наложила на Мухи шестимесячную дисквалификацию. Его также отстранили от тренировок с юношеской сборной Индии.

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Мухи 28 лет. Именно эту цифру называет местный журналист Джаеш Тахур в одном из своих материалов.

«Джамшедпур» был основан в 2017 году. В свой дебютный сезон клуб не сумел пробиться в финальную часть турнира, закончив регулярный чемпионат на пятом месте. Наиболее известным игроком команды был австралиец Тим Кэхилл.

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