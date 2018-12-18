Мэрия Улан-Удэ позволит коммерсантам обобрать детей

Мэрия Улан-Удэ отдала часть ледового городка, включающего самую большую новогоднюю горку города на площади Советов, в аренду коммерсантам, которые будут устанавливать цену на катание. Об этом сообщает интернет-ресурс «Тайга.инфо».

Как отмечает издание, участок ледового городка «Хрустальная сказка» отдан в аренду в рамках муниципально-частного партнерства. При этом родители смогут выбирать на какой горке кататься их детям — платной или бесплатной. Издание также сообщает, что на этой горке будут постоянно дежурить люди, ответственные за безопасность. Однако, какова будет стоимость возможности прокатиться — пока не известно.

При этом интернет-ресурс пишет, что в соцсетях уже резко осудили строительство платной горки, так как жители Улан-Удэ считают, что таким образом будет продемонстрировано разделение на бедных и богатых, а у детей «отнимут праздник».