Подмосковные жители проголосовали за создание велодорожек

Свыше 7,3 тысячи подмосковных жителей отдали голос за создание велодорожек в своих муниципалитетах в рамках голосования на портале «Добродел», сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик. Его цитирует РИАМО.

«За развитие велоинфраструктуры оставлено около 2,5 тысяч комментариев и лайков. Жители могли проголосовать только за один маршрут из представленных», — рассказал министр.

По его словам, все предложения проанализируют проектировщики, самые популярные маршруты организуют уже в следующем году. Региональные власти поддержат этот масштабный проект, заверил он.

Наибольшую заинтересованность в создании велодорожек проявили жители Егорьевска. Веломаршрут по историческим местам поддержали почти 1,3 тысячи жителей.

В октябре прошлого года на создание скверов и велодорожек было выделено свыше пяти миллиардов рублей .

