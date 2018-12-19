Российская школьница заказала бывшего друга хулиганке по кличке Белка

В Санкт-Петербурге школьница заказала избиение бывшего друга 17-летней хулиганке из старших классов по прозвищу Белка. Об этом в среду, 19 декабря, сообщает издание «Невские новости».

Как отмечается в сообщении, 13-летний ученик был избит возле гимназии №528 на улице Коллонтай. Потерпевшего госпитализировали в Детскую городскую больницу №19 имени Раухфуса. Там у подростка диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, множественные ушибы лица и лба, а также гематомы на глазах.

По версии следствия, потерпевшего могла избить 17-летняя хулиганка из старших классов по прозвищу Белка. Подросток рассказал, что ее подослала его бывшая подруга, с которой он недавно прекратил общение. Якобы девушка расстроилась из-за разрыва и «заказала» Белке избиение потерпевшего.

В настоящее время по факту произошедшего правоохранительные органы проводят проверку. Имя и данные предполагаемой заказчицы нападения уже известны отделу по делам несовершеннолетних.

Ранее 19 декабря сообщалось, что учащийся школы №28 в Мурманске напал на сверстника с канцелярским ножом.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!