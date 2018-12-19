ФСБ поймала в Крыму экстремиста с 12 килограммами тротила

Сотрудники крымского управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали участника бандформирования, причастного к энергоблокаде Крыма и организовавшего тайник с 12 килограммами тротила. Об этом в среду, 19 декабря, со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает ТАСС.

Как следует из сообщения, 57-летний россиянин был задержан при въезде в республику 12 декабря. Он обвиняется по части 2 статьи 222 и части 2 статьи 222.1 («Незаконное приобретение, хранение и ношение боеприпасов и взрывчатых веществ») УК РФ.

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По данным спецслужбы, обвиняемый весной текущего года оборудовал в Крыму тайник с боеприпасами и взрывчатыми веществами для их использования при совершении противоправных действий на территории полуострова. Сотрудники ФСБ обнаружили тайник и нашли в нем 12 килограммов тротила и 200 патронов к огнестрельному оружию.

Как отмечает ведомство, по имеющейся информации, обвиняемый причастен к деятельности националистического военизированного формирования «батальон им. Номана Челибиджихана», который подконтролен Ленуру Ислямову —организатору подрыва ЛЭП на территории Херсонской области в 2015 году.

Ранее 19 декабря сообщалось, что сотрудники ФСБ ликвидировали боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в Ставрополе.

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