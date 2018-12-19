Ответственному за резню сербу запретили ехать в США

Вашингтон внес в черный список гражданина Сербии Горана Радосавлевича, обвиняемого в причастности к нарушению прав человека. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Госдепартамента США.

«Известно, что Радосавлевич был причастен к расправе в 1999 году над братьями Бютюки — тремя братьями албанско-американского происхождения, убитыми в Сербии после войны в Косово», — указывается в сообщении. В связи с этим отмечается, что он грубо нарушал права человека.

Запрет распространяется также на членов его семьи: жену Светлану и дочь Ану.

В сообщении не уточняется, кто такой Радосавлевич. Однако, как отмечает ТАСС, речь, вероятнее всего, идет о генерале сербской полиции, участнике войны в Косово 1998-1999 годов.

Радосавлевич был командиром антитеррористического подразделения «Оперативная группа» и одним из ответственных за военную операцию в Рачаке, известную как резня в Рачаке. Мужчина также служил в Афганистане, в отставку ушел в 2005 году.

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