Украина запретила въезд российскому дипломату

Украинские пограничники не пропустили на территорию Украины российского дипломата. Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

«Сотрудники Харьковского пограничного отряда не пропустили российского дипломата, которому запрещен въезд на Украину. Он планировал попасть на территорию нашей страны через пункт контроля "Харьков-пассажирский" поездом "Москва-Харьков", — заявили в ведомстве. — При проверке документов пограничники установили, что один из пассажиров поезда является вторым секретарем генерального консульства Российской Федерации в Харькове. В отношении иностранца действовало поручение уполномоченных государственных органов о запрете въезда на территорию Украины до 2023 года».

Дипломата, чья фамилия не называется, вернули на территорию России.

1 апреля СБУ на пять лет запретила въезд в страну российским дипломатам, которых выслали из США. Запрет касается 48 сотрудников посольства России и 12 работников постоянного представительства при ООН в Нью-Йорке. Их деятельность признали несовместимой со статусом дипломата.

27 марта СБУ закрыла въезд 23 гражданам России, которых выдворили из Великобритании в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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