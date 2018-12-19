Россиянина задержали в Германии из-за санкций

Россиянина задержали в немецком городе Штутгарт по подозрению в нарушении антироссийских санкций. Об этом сообщает Deutsche Welle.

68-летнего Владимира Д. задержали 18 декабря сотрудники регионального управления по таможенным расследованиям и дознанию с санкции Федеральной прокуратуры Германии. В квартире мужчины и других принадлежащих ему помещениях провели обыски.

По данным прокуратуры, с 2014 по 2018 год россиянин по меньшей мере дважды поставил товары покупателю из российского оборонного сектора. Их общая стоимость составила более 1,7 миллиона евро.

Отмечается, что продукция была «специально приспособлена» для использования в сфере ракетостроения. В частности, речь идет об аппаратах горячего изостатического прессования, которые применяются для дополнительного уплотнения деталей военной и авиационной техники.

Deutsche Welle подчеркивает, что экономические санкции ЕС запрещают поставку подобных товаров в Россию для использования их в военных целях или предприятиями оборонного сектора. В связи с этим для обхода ограничений Владимир Д. использовал подставные фирмы, предоставлял поддельные документы и производил некие технические манипуляции с товаром.

13 декабря сообщалось, что Европейский союз продлил экономические санкции в отношении России из-за ситуации на Украине. Страны ЕС вместе с США и рядом других государств ввели ограничительные меры против России после присоединения Крыма в 2014 году, а впоследствии — из-за конфликта в Донбассе. Отмену мер Запад увязывает с выполнением Москвой минских соглашений — комплекса мер по стабилизации ситуации на юго-востоке Украины. Москва неоднократно заявляла о том, что не является стороной конфликта в Донбассе, а ответственность за выполнение соглашений лежит на Киеве.

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