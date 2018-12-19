В сельском хозяйстве России нашли признаки депрессии

Представители предприятий сельского хозяйства впали в депрессию и не видят перспектив роста в 2019 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса представителей отрасли, проведенного консалтинговой компанией Deloitte, сообщает РБК.

Данные исследования свидетельствуют о том, что оптимистично в 2019 год смотрит менее трети компаний, что является абсолютным минимумом за последние четыре года. Индекс перспектив аграрной отрасли от Deloitte колеблется в диапазоне от минус 1 до 1, где единица — максимально оптимистичный взгляд на сферу. За год этот показатель упал с 0,17 до 0,1 пункта.

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«Впервые за всю историю наблюдений число компаний, оценивающих перспективы развития АПК в России на следующий год оптимистично, снизилось до 30 процентов», — заявил изданию руководитель исследовательских проектов отраслевого направления Deloitte Дмитрий Касаткин. При этом абсолютное большинство среди опрошенных составляют те, кто не ждет вообще никаких изменений, на них приходится 57 процентов респондентов отрасли.

Главными проблемами сельского хозяйства в 2019 году, по мнению самих участников рынка, станет высокая цена на энергоресурсы, недостаточность государственной поддержки, а также отсутствие квалифицированных сотрудников на рынке труда. Главной подотраслью внутри сельского хозяйства в 2019 году должно стать свиноводство, на втором месте — растениеводство, замыкает тройку птицеводство. В минусе окажутся производители молока, где ожидается снижение рентабельности бизнеса.

18 декабря стало известно, что весь сельскохозяйственный бум, который был обусловлен импортозамещением, вызванным санкциями стран Запада, оказался результатом статистической ошибки — чиновники завышали показатели всей отрасли.

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