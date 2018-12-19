Из жизни
 
Последние новости
Япония отреагировала на размещение российских военных на Курилах
В России рассказали о создании ударных подлодок
На заместителя главреда «Эха Москвы» напал мужчина с пистолетом
Замерзший на Колыме испанец высказал мнение о россиянах
Белорусский чиновник отметил нехватку мерседесов и бабла
Премию мира захотели дать за название Македонии
Скидку россиянам на дорожные штрафы назвали популизмом и собрались отменить
Названы лучшие шоколадные конфеты
Нурмагомедов отказался разделять русских и кавказцев
Новости партнеров

Полиция разбудила найденный в мусорном мешке «труп»

Перейти в «Мою Ленту»
g1.globo.com

В Бразилии прохожий принял за труп пьяницу, заснувшего в мешке для мусора, и вызвал полицию. Об этом сообщает информационный портал G1.

Инцидент произошел в муниципалитете Прая-Гранди, штат Сан-Паулу 15 декабря. Один из местных жителей гулял неподалеку от стройки с собакой. Его питомец обратил внимание на большой черный пакет, лежащий на земле, и вытянул из него человеческую ногу. Хозяин пса сильно испугался и вызвал полицейских.

Прибывшие на место военные полицейские изучили содержимое мешка с фонариком. Бледные ноги мужчины из пакета заставили их поверить, что он действительно мертв. «Когда мы прибыли на место, мы поверхностно осмотрели мешок издалека и вблизи и сделали вывод, что его содержимое похоже на останки расчлененного тела. Мы ничего не трогали, чтобы не помешать криминалистам найти и проанализировать улики», — заявил журналистам капрал Сержио Пассос (Sergio Passos).

Пока полиция ждала криминалистов, мужчина из мешка неожиданно очнулся. Он откинул пакет и объяснил, что накануне ночью очень много выпил, поэтому лег спать на улице. Чтобы не замерзнуть, бразилец укрылся мешком. На нем были только шорты-бермуды. Полицейские убедились, что с ним все в порядке, и предложили доставить домой, но он отказался и попытался снова лечь спать. Однако ему не позволили это сделать и все же отвезли домой.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Homem em saco preto é confundido com morto e mobiliza PM em SP
Вопли из гроба прервали похороны
Дорогую секс-куклу приняли за труп и устроили прощание
Вылавливание трупа из реки обернулось спасением секс-куклы
Другие материалы рубрики
Из жизни00:05Сегодня
Сьюзи Гудолл

Гонка безумцев

Они мечтали обогнуть Землю и разбогатеть. Один сошел с ума, другой пошел ко дну
08:36Сегодня

Леопард утащил трехлетнего ребенка в лес на глазах у матери

06:32Сегодня

«Самый толстый мальчик в мире» похудел вдвое

07:20Сегодня

В китайском городе запретили Рождество

Из жизни00:0127 ноября

«Знают, что в России есть холод, Путин и КГБ»

История россиянина о жизни в Австралии
16:1618 декабря

Посетитель ресторана нашел жемчужину в блюде и обогатился

19:4218 декабря

Свинью размером с медведя заметили на прогулке

17:1818 декабря

Пятиметровый питон обвил пожарного на глазах у школьников

Из жизни00:0215 декабря

Страдание машин

Секс-роботы хотят захватить мир, но их никто не ждет
12:4418 декабря

Неискушенная в лотереях обладательница выигрышного билета чуть не упустила его

15:1918 декабря

Вор съел ожерелье за 10 миллионов и попался

14:0118 декабря

Миллионер развеял над бедняками тысячи банкнот и был пойман

Россия
«Оно появляется, когда гаснет свет»
Кто и зачем возвращает жизнь в заброшенные российские кинотеатры
«Чем реже болезнь — тем она дороже»
Тысячи россиян страдают редкими заболеваниями. Но получить лечение могут не все
Горбачев ответил Путину
«Рождение внука он отметил запоем»
Как взять на работу мужчину и не облажаться? Отвечает владелица бизнеса
Учителям и врачам Сахалина поднимут зарплату
Грязный снег в российском городе попытались скрыть белой краской
Появилась новая версия смерти московского броненосца Креветки
Все материалы
Мир
«Мы можем помочь наладить отношения с США»
Израильский политик о дружбе с Россией, террористах и Сирии
Премию мира захотели дать за название Македонии
Ответственному за резню сербу запретили ехать в США
Япония отреагировала на размещение российских военных на Курилах
Учительница захотела в ад ради любви ученика и поплатилась
«Человека убивали за неправильную считалочку»
От Чечни до Украины: он прошел все войны бывшего СССР и готов о них рассказать
Солдаты Европы
Евросоюзу нужна своя армия. Потеснит ли она НАТО?
Все материалы
Бывший СССР
Александр ЛукашенкоЗаймутся делом
Лукашенко выбьет деньги из безработных. Они заплатят больше за газ и воду
Есть такая нация!
Большевики, националисты и нацисты. Кто и как помог малороссам стать украинцами
Спасение украинцев от вымирания возложили на бывших президентов
Первый президент Украины рассказал о быстрой кончине России
Маленькая революционная страна
Армяне прогнали старую власть и выбрали новую. Но остались с прежними проблемами
Украинская церковь заявила о независимости от Константинополя
Медвежья угроза
Русские фильмы и сказки напугали прибалтов кремлевской пропагандой
Все материалы
Экономика
Поднять целину
Россия хочет освоить гектары земли. Почему пример надо брать с Канады?
«Не буди лихо, пока оно тихо»
Экологические налоги и меры по улучшению климата вызывают протест во всем мире
«В следующие пять лет будет взрыв чрезвычайных ситуаций»
Единственный способ избежать катастрофы — переход на метод альткотельной
«Аэрофлот» покарал еще двух авиадебоширов
Высокое напряжение
Этот рынок создал Илон Маск. Теперь ради миллиардов его теснят конкуренты
На чеченские горы потратят миллиарды рублей
МВФ согласился одолжить Украине почти четыре миллиарда долларов
Все материалы
Силовые структуры
Солдат неудачи
Он воевал в Донбассе, любил Гитлера и продавал наркотики. Теперь его ждет тюрьма
«Ты что, мразь, жив еще?»
Сотрудники ФСБ годами держали в страхе нефтяную столицу России
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Средняя взятка в России превысила полмиллиона рублей
У «цапка»-крабоеда нашли личный мангал
Банде брата бывшего футболиста «Зенита» дали 90 лет
Судье по делу Кокорина и Мамаева пригрозили расправой
Все материалы
Наука и техника
«От неандертальцев мы унаследовали аллергию и шизофрению»
Почему наши предки выжили и захватили всю планету
Остановите Землю!
Осьминоги под экстази, скрещивание овцы с человеком и другие дикие открытия года
Пристегните шары
Государственные перевороты, климатическое оружие и турбо-коровы: Just Cause 4
SpaceX привлечет 500 миллионов долларов для спутникового интернета
Объяснен вред сахара
Найдена новая опасность вкусной еды
Неуправляемые траектории «Союз ТМА-10» и «Союз ТМА-11» остались загадкой
Все материалы
Спорт
Алина ЗагитоваНакатят по полной
Загитова и Медведева встретятся впервые в сезоне. Чемпионат России будет жарким
Нурмагомедов отказался разделять русских и кавказцев
Хоккеист НХЛ в кровь разбил лицо сопернику
Кафельников отрекся от противного «Спартака» и оградил детей от порнографии
Не знающий поражений в UFC россиянин узнал имя следующего соперника
Мамаев счел позором решение судьи оставить его и Кокорина в «Бутырке»
Пушки к бою
«Арсенал» и «Тоттенхэм» сойдутся в лондонском дерби. На что поставить?
Все материалы
Культура
Синдром отмены
Посадки рэперов, запреты фильмов и фейковые изнасилования: главные скандалы года
Ну и ню
Обнаженное тело на снимках Хельмута Ньютона и Дэвида Линча
Черные короли
Обратная сторона Нью-Йорка на снимках афроамериканского фотографа
Смерть Деда Мороза на детском утреннике попала на видео
Умерла режиссер «Пробуждения» и «Большого»
Раскрыты гастрольные заработки самых успешных музыкантов
Умер российский актер Олег Мартьянов
Все материалы
Интернет и СМИ
Как работал, так и заработал
Счастье в СССР показали американцам. Советскому человеку рассказать о нем забыли
Дибров открестился от передачи про «заразный» рак и поверивших в него россиян
В рекламе пива захотели видеть людей и животных
В войне двух самых популярных YouTube-блогеров в мире пострадали журналисты
Цены на еду из 2009 года спровоцировали у россиян нервное расстройство
Подготовку к отключению России от мировой сети проведут без «фатальных затрат»
Познер объяснил любовь россиян к Сталину
Все материалы
Ценности
Дефилейная часть
Скандалы, интриги, увольнения: как дизайнеры портят себе карьеру
Куда там волхвам!
Гид по подаркам: ценные вещи для дорогих людей
Цари горы
Дворцы над облаками и «половина богатства мира». Как жили Далай-ламы
Гошу Рубчинского обвинили в домогательствах к подростку
Как развивается самый громкий скандал в мире русской моды
Названа самая стильная одежда 2018 года
Раскрыта любимая поза Меган Маркл для фотографий
Prada пришлось извиняться за «расистские» вещи
Все материалы
Путешествия
Господи, спаси
Ведьмы, Иисус и нищета. Как и чем живет народ Ганы?
Спустились с ковчега
От черного туфа к зеленому винограду — сокровища Армении
«Казалось, она зайдет в мою комнату с ножом»
Россиянка съездила в Англию и столкнулась с яростью деревенских британцев
Неудачная посадка самолета в экстремальных погодных условиях попала на видео
Замерзший на Колыме испанец высказал мнение о россиянах
Пензенский аэропорт вознамерились назвать в честь любимого писателя Путина
Пассажир самолета назвал соседку «куском сала» и поплатился
Все материалы
Из жизни
Сьюзи ГудоллГонка безумцев
Они мечтали обогнуть Землю и разбогатеть. Один сошел с ума, другой пошел ко дну
Отдых строгого режима
У них так много работы, что они прячутся в тюрьме. И платят за это
Красота и джаз
Кто такая новая «Мисс Вселенная» и чем она живет
Леопард утащил трехлетнего ребенка в лес на глазах у матери
В китайском городе запретили Рождество
Посетитель ресторана нашел жемчужину в блюде и обогатился
Пятиметровый питон обвил пожарного на глазах у школьников
Все материалы
Установите это немедленно!
Десять современных технологий в автоомобиле, которые здорово облегчают нам жизнь
Тачки 2
Самые чудные автомобили самой странной гоночной серии мира — вторая часть
Porsche для бедных
Бюджетное купе, универсал и другие безумные версии нового Porsche 911
Лучшие двигатели года
Пикапы против электромобилей — неожиданные итоги конкурса 2018 года
Стали известны сроки появления в России обновленного Honda Pilot
Ford построил конуру с системой активного шумоподавления
Кен Блок выпустил юбилейную, десятую «Джимхану»
Все материалы
Дом
Восемнадцать плюс
В Москве есть квартиры дешевле 20 тысяч в месяц. Где и как их искать?
Золото партии
Квартиры в хрущевках стремительно дорожают. Есть ли смысл их покупать?
«У нас все при квартирах, а рожи злые»
Москвич не живет в одном месте дольше трех месяцев. И он счастлив
Рублевка подешевела
Названы места Подмосковья с самой дорогой землей
Родным Осина перекрыли доступ к его имуществу
«Яндекс» задумал дорогостоящий переезд
Все материалы