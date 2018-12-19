Полиция разбудила найденный в мусорном мешке «труп»

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В Бразилии прохожий принял за труп пьяницу, заснувшего в мешке для мусора, и вызвал полицию. Об этом сообщает информационный портал G1.

Инцидент произошел в муниципалитете Прая-Гранди, штат Сан-Паулу 15 декабря. Один из местных жителей гулял неподалеку от стройки с собакой. Его питомец обратил внимание на большой черный пакет, лежащий на земле, и вытянул из него человеческую ногу. Хозяин пса сильно испугался и вызвал полицейских.

Прибывшие на место военные полицейские изучили содержимое мешка с фонариком. Бледные ноги мужчины из пакета заставили их поверить, что он действительно мертв. «Когда мы прибыли на место, мы поверхностно осмотрели мешок издалека и вблизи и сделали вывод, что его содержимое похоже на останки расчлененного тела. Мы ничего не трогали, чтобы не помешать криминалистам найти и проанализировать улики», — заявил журналистам капрал Сержио Пассос (Sergio Passos).

Пока полиция ждала криминалистов, мужчина из мешка неожиданно очнулся. Он откинул пакет и объяснил, что накануне ночью очень много выпил, поэтому лег спать на улице. Чтобы не замерзнуть, бразилец укрылся мешком. На нем были только шорты-бермуды. Полицейские убедились, что с ним все в порядке, и предложили доставить домой, но он отказался и попытался снова лечь спать. Однако ему не позволили это сделать и все же отвезли домой.

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