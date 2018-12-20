Первую губернаторскую елку в Подмосковье посетили 1,5 тысячи детей

Первую губернаторскую елку, которая прошла в среду в Доме правительства Подмосковья, посетили свыше 1,5 тысячи детей. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

В сообщении отмечается, что на праздник были приглашены юные жители региона, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, а также дети, продемонстрировавшие значительные успехи в учебе и спорте.

Для ребят было организовано представление «Путешествие по сказкам А.С. Пушкина», игры и конкурсы с Дедом Морозом, Снегурочкой и героями мультфильмов. Все гости мероприятия получили сладкий новогодний подарок.

Вторая губернаторская елка состоится в «Крокус Сити Холле», ребят ждет развлекательная программа и новогоднее шоу «Главный секрет Деда Мороза». Ожидается, что праздник посетят 6,5 тысячи детей. Другое масштабное новогоднее представление готовится во Дворце спорта «Мегаспорт».

Всего в регионе в период празднования Нового года и Рождества Христова будет проведено более одной тысячи мероприятий.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал глав муниципалитетов ответственно отнестись к организации безопасности во время народных гуляний.