Меган Маркл нашла способ защититься от сглаза

Меган Маркл появилась на публике с золотым кольцом Hamsa турецкого бренда Kismet by Milka, украшенным ажурным элементом в виде руки Фатимы, сообщает The Mirror.

Хамса, в честь которой названо кольцо — традиционный амулет, который на Ближнем Востоке и в странах Леванта носили женщины для защиты от сглаза во время беременности. Амулет также известен как «рука Фатимы» в исламе и «рука Мириам» в иудаизме. «Если в центре руки Фатимы нарисован раскрытый глаз, она становится сильным амулетом против сглаза», — поясняет значение символа в своей книге «Ислам. Его символы и атрибуты» Али Демирли.

Публикация от Kismet by Milka (@kismetbymilka) 19 Дек 2018 в 3:03 PST

На официальном сайте Kismet by Milka кольцо находится в категории Protect me. В настоящее время оно продается по цене 300 долларов.

37-летняя герцогиня Сассекская надела кольцо во время визита в дом престарелых в западной части Лондона.

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В ноябре Меган Маркл встретилась с пострадавшими от пожара в лондонском здании Grenfell Tower и выбрала для этого дешевый аксессуар. 37-летняя герцогиня Сассекская появилась на публике в бордовом платье выше колен канадской марки Club Monaco, в пальто на оттенок темнее того же бренда и остроносых ботинках на каблуке от Givenchy.

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