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В Великобритании банк оштрафовали за отказ платить мертвым

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Управление по финансовому регулированию (FCA) Великобритании оштрафовало филиал испанского банка Santander за отказ выплачивать деньги родственникам умерших клиентов. Об этом в четверг, 20 декабря, передает Bloomberg.

Сумма штрафа составила 32,8 миллиона фунтов стерлингов (42 миллиона долларов). Santander наказан за то, что не выплатил наследникам умерших клиентов 183 миллиона фунтов. Число пострадавших превысило 40 тысяч человек.

Банк уже признал свои ошибки, выплатил семьям своих бывших клиентов компенсацию и пообещал не допустить повторения подобного в будущем, однако пока не смог объяснить регулятору, в чем именно заключался сбой в системе и из-за чего он возник.

Штраф стал самым большим для FCA в 2018 году. Всего ведомство применяло санкции к кредитным организациям на 60,5 миллиона фунтов стерлингов.

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